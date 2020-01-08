Kartepe'de kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı

08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:44

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 140 santimetre ölçüldü.



Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 550 personel ve 225 araçtan oluşan kar timiyle kentin yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yağışa anında müdahale ederek yolları açık tutuyor.

"Yabancı turist oranı yüzde 50'nin üzerinde"

Sisli Vadi'de oluşturulan kayak pistinde eğitmen Kenan Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği pistte kayak ve snowboard eğitimi verdiklerini söyledi.

Karagöz, "Kar yağışıyla İstanbul'dan gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Beklentinin üzerinde ziyaretçimiz var. Yoğun geçiyor. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Ziyaretçiler arasında yabancı turist oranı yüzde 50'nin üzerinde. Herkesin güzel zaman geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Emin Erdoğan da arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA