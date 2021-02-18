Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
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Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

18.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:48

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de etkisini sürdüren yağışla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de etkisini sürdüren yağışla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kocaeli'de kar yağışı, 1600 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde etkisini sürdürüyor.

Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası sunan kayak merkezine gelenler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı merkezde, pistlerdeki ziyaretçilerin salgın kurallarına uymaları konusunda uyarı ve kontroller yapılıyor.

İzmit'ten Kartepe'ye gelen Mert Ali Dolgun, AA muhabirine, kar kalınlığı ve hava şartlarının snowboard yapmaya müsait olduğunu söyledi.

Uzun süre kayağın ardından son 2 yıldır snowboard yapmaya başladığını ifade eden Dolgun, "Normalde Bulgaristan'da kayak yapıyordum. Salgın nedeniyle yurt dışına çıkmadım. Bulgaristan'da pistler Kartepe'ye göre fazla ancak Kartepe'nin kar kalitesi daha iyi. Her seviyedeki kayakçıya spor imkanı sağlıyor. Burada ağaçların arasındaki pistlerden gezinerek indiğim zaman manzara çok güzel. Telesiyejle yukarı çıkarken orman çok hoş oluyor." diye konuştu.

Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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