Kartepe'de kar etkili oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Dağın yamaçlarında kar kalınlığı 20 santime ulaştı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan 1860 rakıma sahip Kartepe'de, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de, yamaçlarda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Jandarma ekiplerinin zirveye çıkan tüm yollarda kontrol yaptığı tatil merkezinde, sadece otellerde konaklama randevusu olanların geçişine izin verildi.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR