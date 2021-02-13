Kartepe'de kar etkili oldu
13.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:16
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Dağın yamaçlarında kar kalınlığı 20 santime ulaştı.
- Kocaeli
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan 1860 rakıma sahip Kartepe'de, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de, yamaçlarda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Jandarma ekiplerinin zirveye çıkan tüm yollarda kontrol yaptığı tatil merkezinde, sadece otellerde konaklama randevusu olanların geçişine izin verildi.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR