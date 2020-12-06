Kartepe'de 'Hoşgeldin Bebek' ziyaretleri devam ediyor

Kartepe Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" ziyaretlerini pandemi koşullarına ve kurallarına uygun olarak yerine getiriyor.

Kartepe Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" ziyaretlerini pandemi koşullarına ve kurallarına uygun olarak yerine getiriyor.

Kartepe Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Kartepeli ailelerin yeni doğan bebeklerine hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor. Covid-19 tedbirlerine uygun olarak yeni bebek sahibi olan ailelerin sevinçlerini Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın adına paylaşan belediye ekipleri, ailelere de Hoş Geldin Bebek paketlerinden hediye ediyor.

Hoşgeldin bebek ekibi tarafından ziyaret edilen ailelere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubun da yer aldığı, Sağlık Bakanlığı onaylı çocuk sağlığına uygun içerisinde su biberonu, mama biberonu, emzik tutmacı, emzik, çıngırak, Türk Bayrağı, emzirme örtüsünün yer aldığı hediye paketleri ile Kartepe'de yenidoğan her bebeğe hoş geldin deniliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı