Kartepe'de Hedef Temiz Çevre

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in "Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için Şimdi Kartepe Zamanı" düşüncesinden hareket eden Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece gündüz demeden çalışmada bulunuyor. Yıkama ve süpürme ekipleri de koordineli şekilde ana arter güzergahlarda yol ve kaldırımları tazyikli su ile yıkarken yol kenarlarını da süpürme aracı temizliyor. Ekipler belirlenen iş programı çerçevesinde her hafta farklı bir mahalle genelinde yıkama ve süpürme çalışmasında bulunuyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin nezaretindeki ekipler ilçede yaptıkları temizlik çalışmalarında çöp toplama, süpürme, yıkama ve mıntıka temizliğini aralıksız gerçekleştiriyor. Kartepelilerin yaşam standartını yükseltmek için temizlik konusunda ki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme gayretinde olduklarını belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların da çevre temizliğine verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.