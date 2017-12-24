Kartepe'de haftasonu yoğunluğu

Binlerce kişi hafta sonu Kartepe'ye akın etti



KOCAELİ - Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe, beyaz gelinliğini giydi. Hafta sonu güneşin de açmasıyla, binlerce kişi zirveye akın etti.

Özellikle son 3 gündür devam eden kar yağışı, Kartepe'yi beyaza bürüdü. Zirvede kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, hafta sonunu fırsat bilen binlerce kişi Kartepe'ye akın etti. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nden vatandaşlar, yağan karın tadını çıkarmak için Kartepe'ye koştu. Otel bölgesinde pistler açılırken, kayak takımlarını alanlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kızak kiralamayı tercih etti. Yüzlerce kişi, çocukları ile kızak pistlerini doldurdu. Zaman zaman güldüren görüntüler ortaya çıktı. Zirveye gelen vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar, karlar üzerinde piknik yapmayı tercih etti.

İstanbul'dan geldiğini ifade eden Mecit Furkan, "Kartepe'nin güzel olduğunu söylediler. Bizde ilk defa geldik. Eğleniyoruz. Hafta içi iş stresi yaşıyoruz, hafta sonu böyle etkinlikler güzel oluyor" dedi.

İstanbul Üsküdar'dan geldiğini söyleyen Ebu Bekir isimli vatandaş ise, "Her zaman temiz hava almaya geliyoruz. Spor oluyor. Yakın olduğu için, bildiğimiz için tercih ediyoruz. Bugün 15 kişi geldik. Hep birlikte kayıyoruz" diye konuştu.

Yoğun bir trafik olduğunu ifade eden Ramazan Doğan, "İlk önce otel bölgesine çıktık. Çocuklar ve büyükler eğleniyorlar. İstanbul'da böyle bir doğa yok. Kartepe'ye çıkarken karşılaştığımız manzara harika. Yeşil-beyaz insanı mest ediyor" şeklinde konuştu.

Kartepe'de tüm mekanlar dolup taşarken, Arap turist yoğunluğu da dikkat çekti. Kartepe ve Kocaeli çevresinde hafta içi sıcaklıkların artması bekliyor.