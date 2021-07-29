Kartepe'de hafta sonu off-road heyecanı

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği" bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği" bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği" bu hafta Suadiye Odun Deposu Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 31 Temmuz - 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında iki gün düzenlenecek olan şenlikler saat 11.00'de başlayacak. Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliklerinde Motocross, Atv, AirSoft gösterilerinin yanı sıra çocuklar için çocuk oyun grupları, konserler, çeşitli yarışmalar ve Off-Road yarışları ile heyecanlı ve keyifli zaman geçirilecek. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı