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Kartepe'de futbol sahaları yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kartepe'de futbol sahaları yenilendi

Kartepe Belediyesi, ilçe geneline yeni spor sahaları kazandırmasının yanı sıra, mevcut sahaları da bakım ve revizyon ile daha fonksiyonel hale getiriyor.

Kartepe Belediyesi, ilçe geneline yeni spor sahaları kazandırmasının yanı sıra, mevcut sahaları da bakım ve revizyon ile daha fonksiyonel hale getiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla ilçe geneline yeni spor sahaları yaparken, mevcut sahalarda tadilat ve düzenleme çalışmaları ile daha modern duruma getiriyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından 14 saha yenilendi. Çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Spora ne kadar erken yaşta başlanırsa, insan hayatına o derece fiziksel ve zihinsel katkısı olur. Çocuklarımızın küçük yaşta spora başlamalarını arzu ediyoruz. Kartepe gençliği en güzelini hak ediyor. Tüm çabamız onları daha iyi şartlarda hayata hazırlamak. Eğitim, bilim, spor ve sanatta kendini yetiştiren ve geliştiren gençlerimiz, Türkiye'yi şahlandıracak" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de futbol sahaları yenilendi

Kartepe'de futbol sahaları yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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