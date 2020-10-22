Kartepe'de ferah ve konforlu yollar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartepe'de ferah ve konforlu yollar

22.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:36
Kartepe'de ferah ve konforlu yollar

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üç mahallenin ortak kullanım alanında yer alan Beyazgül Sokak da yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üç mahallenin ortak kullanım alanında yer alan Beyazgül Sokak da yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Kocaman'ın talimatıyla Fatih Sultan Mehmet, Rahmiye ve Köseköy Mahallerinin ortak ve yoğun bir şekilde kullandığı Beyazgül Sokak'ta başlayan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Kocaman, darlığı nedeniyle yaya ve araç trafiği konusunda risk oluşturan Beyazgül Sokak da çalışmaların başlaması talimatını verdi. Yer sahiplerinden rıza alınarak, imar sınırına kadar genişletilen Beyazgül Sokak da yaya ve araç trafiği için güvenli hale getirme çalışmalarına start verildi. Yol genişletme çalışmalarının tamamlanması sonrasında asfalt serimi ve kaldırımlar yapılacak.

Fatih Sultan Mehmet, Rahmiye ve Köseköy Mahallerinin ortak ve yoğun bir şekilde kullandığı 600 metre uzunluğundaki Beyazgül Sokak'ta yol genişletme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepeli hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda burada çalışmalara start verildi. En kısa sürede yol genişletme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Yaya ve araç geçişleri daha güvenli hale gelecektir. Hemşehrilerimizin önce güvenli ulaşımı sonra da konforlu yollar bizim için önemli" dedi.

Başkan Kocaman daha sonra, İstasyon Mahallesi'nde kurulan semt pazarında hemşehrileriyle bir araya gelerek, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. - KOCAELİ

Kartepe'de ferah ve konforlu yollar
Kartepe'de ferah ve konforlu yollar
Kartepe'de ferah ve konforlu yollar
Kartepe'de ferah ve konforlu yollar
Kartepe'de ferah ve konforlu yollar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Türkan Şoray Didem Soydan
Spor Babel Serdar Aziz Eddie Newton Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Rus Kaza Rusya Eylül
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartepe'de ferah ve konforlu yollar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 10:36:33. #1.14#
title