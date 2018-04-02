Kartepe'de Engeller Aşılıyor

Kartepe Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözüm odaklı çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ataşehir Mahallesi'nde yaptığı yol düzenlemesi ve engelli rampası ile engelli bir gencin yaşamını daha kolaylaştırdı.

RAMPA YAPILDI

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ataşehir Mahallesi'ndeki toplu konut alanlarında oturan engelli bir gencin yaşamını kolaylaştırmak için evin girişinden yola çıkışı güzergahında bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda ekipler, 4,40 metre uzunluğunda 1,0 metre genişliğinde bir rampa yaptı. Fizik tedavi için sokağa gerekli olan gencin yaşamını kolaylaştırmak için belediye ekipleri evin girişine yaptıkları engelli rampasını da monte etti. Engelli gencin ailesi, engellerin aşılmasında sağladığı destek için başta Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olmak üzere belediye ekiplerine, teşekkür etti.