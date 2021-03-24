Kartepe'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
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Kartepe'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

24.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:33
Kartepe'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, ilçesinde etkili olan kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi ekipleri, ilçesinde etkili olan kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe'de önceki gün etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışına karşı, Kartepe Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, sürekli olarak yol açma çalışması yapıyor. - KOCAELİ

Kartepe'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Kartepe'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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