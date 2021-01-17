Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor (2)
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Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor (2)

17.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:18

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktorun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktorun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun'u (51) bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyeti, daha önce çalışma yapılmayan bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştiren jandarma ve polis ekipleri, faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayrıca dağcıların da bölgedeki uçurumlarda hava şartlarının uygun olması durumunda arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor (2)
Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor (2)
Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor (2)
Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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