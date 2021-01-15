Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi
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Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

15.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:55

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için başlatılan bugünkü arama çalışmalarına ara verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için başlatılan bugünkü arama çalışmalarına ara verildi.

Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun'u (51) bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmasına dün akşam ara verildi.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Bugünkü arama çalışmasında da Tolun'a ait herhangi bir bulguya rastlanmazken arama çalışmaları havanın kararmasıyla tamamlandı.

Yarın sabah çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

Ayrıca jandarma ve polis ekiplerinin Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, AA muhabirine, bugünkü çalışmaların sonlandırıldığını belirterek arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

Arama çalışmalarının Kuzuyayla bölgesinde yoğunlaştığını ifade eden Eke, yarın sabah arama çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi
Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi
Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi
Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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