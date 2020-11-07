Kartepe'de büyüleyici sonbahar
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Kartepe'de büyüleyici sonbahar

07.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:11
Kartepe'de büyüleyici sonbahar

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.  

Her mevsim doğanın farklı tonlarını barındıran Kartepe, sonbaharın gelmesiyle birlikte görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, kestane, meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu kayak merkezinin bulunduğu Kartepe'ye gelen günübirlik tatilciler, doyumsuz manzarayla karşılaşıyor. Kartepe'deki yürüyüş güzergahları da ziyaretçilerine renkli doğa yolculuğu sunuyor.   


Kartepe'de büyüleyici sonbahar
Kartepe'de büyüleyici sonbahar
Kartepe'de büyüleyici sonbahar
Kartepe'de büyüleyici sonbahar
Kartepe'de büyüleyici sonbahar
Kartepe'de büyüleyici sonbahar
Kartepe'de büyüleyici sonbahar
Kartepe'de büyüleyici sonbahar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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