Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi - Haberler
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Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Faruk Sarıkoç - Genel
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Son dakika gelişmesine göre Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi Beyaza bürünen Kartepe'de kar bulutlarının oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

KOCAELİ - Beyaza bürünen Kartepe'de kar bulutlarının oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi.

İstanbul'a en yakın kar tatili noktalarından Kartepe beyaza bürünmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Drone pilotu Onur Tanatar tarafından kaydedilen bulutların görüntüsü eşsiz görüntüler oluşturuyor. Kar yağışı ile birlikte bulutların Zaman Atlamalı Çekim tekniği görüntülendi. Ortaya çıkan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bulutların içerisinden yükselerek süzülen drone ile çekilen görüntüler belgeselleri aratmadı.

Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

Son dakika! Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Genel

İstanbul, kar, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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