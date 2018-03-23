Kartepe'de Bisiklet Şenliği

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından talep edilen Bisiklet ve Bisiklet Kaskı Alım ihalesi yapıldı. Muhtarlık İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Atilla Karagöz başkanlığında yapıldı. İhaleye katılımcılar tarafından iki teklif sunuldu.

TEKLİFLER VERİLDİ

Yaklaşık maliyetin 703.733,33 TL olduğu ihaleye isteklilerden Demirtaş İth. Bisiklet San. Tic. Ltd. Şti. 661.200,00 TL ve Kron Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. 696.000,00TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.