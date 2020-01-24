Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü
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Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

24.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:52
Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü

'nin ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Kartepe Caddesi'nde seyreden Arda Badem yönetimindeki 41 AG 117 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Badem, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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