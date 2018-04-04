Kartepe'de Bahar Budaması Başladı

Kartepe ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler soğuk ve yağışlı havalar sonrası hızlı gelişim gösteren ve kent estetiğini olumsuz etkileyen doğal bitki örtüsünü mercek altına aldı. Ağaçların ve bitki gruplarının düzgün form tutmalarını da hedefleyen budama çalışmalarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj ekibi budama çalışması yaptı.

Yapılan çalışma ile ekipler, tehlike arz eden kurumuş ağaç dallarını tek tek budadı. Ana arter güzergahlardaki uygulamada ise araç sürücülerinin görüşünü engelleyen ağaç dallarını budayan ekipler, trafiğin güvenli akışına destek oluyor. Ağaç budama ve kuru dal kesme çalışmaları ile güzergahların genel görüntüsünü de daha estetik bir hale getiriyor.

Ekiplerin vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate aldığı budama çalışmaları Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde devam etti. Belediye ekiplerinin yürüttüğü ağaç budama çalışmaları ile yeşil bitki dokusuna zarar vermeden sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan uygulama, ilçe genelinde ihtiyaç olan bölgelerde de devam ediyor.