Kartepe'de 57 Yıllık Mutlu Evlilik

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ödüllü ve il, ilçe belediyeleri tarafından örnek alınan Alo Evlat Hattı ekibi, Kartepeli büyüklerini yalnız bırakmıyor. Alo Evlat ekibi tarafından hane ziyaretleri kapsamında Uzuntarla Mahallesi'nde ikamet eden Taliye (70) – Tevrat Yılmaz (70) çifti ile devam edildi.

O BENİM ALIN YAZIM

Demlenen sıcak çay eşliğinde Alo Evlat ekibiyle sohbet eden Yılmaz çifti, görücü usulü ile evlendiklerini belirtirken, Taliye Yılmaz "57 yıl önce birbirimizi hiç tanımadan, ailelerin kararıyla evlendik. Yine olsa onunla evlenmek isterim. O benim alın yazım" diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Tevrat Yılmaz ise hayata dair anılarını ve tecrübelerini Alo Evlat ekibi ile paylaştı.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in kafile başkanı olduğu Umre ziyaretine katılan Taliye ve Tevrat Yılmaz çifti hayallerinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Başkan Üzülmez ve ekibi tarafından yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten Yılmaz, çifti Allah devletimize zeval vermesin diyerek dullarını eksik etmediler.