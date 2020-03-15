Kartepe'de "2020 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" yapıldı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi tarafından, önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, "2020 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi tarafından, önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, "2020 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkisinde, "Karda Arama Kurtarma ve Çığ Tehlikesi" olaylarına müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikata, 20 personel katıldı.

Senaryo gereği, kamp ve kayak yapmak için bölgeye giden 4 kişilik ekipten birinin kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaybolan kişinin uğrayabileceği çığ, donma ve düşme gibi riskleri göz önünde bulunduran kurtarma ekipleri, kazazedeye gerekli donanımla müdahale etti.

Olay yerine gelen Kocaeli itfaiyesi personeli ve arama kurtarma ekibi tarafından dağın yamacında kaybolan şahsın yeri tespit edildi.

Oluşturulan emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye çalışması yapıldı.

Karda ve zorlu koşullarda 7 saat süren tatbikatta kurtarılan kazazede, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA