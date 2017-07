Kartepe'de 13 Mesire Alanı Ruhsatlandı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, turizm faaliyetlerinin canlanması, kaçak tesisleşmenin önlenmesi ve kayıt dışı ekonomiye izin vermemek adına mesire ve dinlenme yerlerinde ruhsatlandırılma çalışmalarına devam ediliyor.

PLANLI BİR ŞEKİLDE GELİŞMESİ

Kartepe Belediyesi, turizmin düzenli gelişmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Kartepe'de büyüyen turizmin planlı bir şekilde gelişmesi, özellikle dağ yolu üzerindeki doğal güzelliklerin korunması için ilgili bakanlık ve kurumlarla da koordineli bir iş birliği sergileniyor. Zirve yolunda orman alanı içerisinde yapılmak istenen mesire ve dinlenme alanları şeklinde olan tesislerin kontrolsüz yapılaşmasına da izin verilmiyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar ve görüşmeler neticesinde ruhsat düzenlemek suretiyle yapılaşmanın önü açıldı.

RUHSAT VERİLİYOR

Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde 2012 yılından bu yana Mesire Yerleri Yönetmeliği uyarınca; Gölcük Orman Müdürlüğüne kayıtlı mesire yerlerine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Şubesine kayıtlı Doğal Tabiat Parklarına Yapı Ruhsatı düzenlenmeye başladı. Yapılan çalışma ile orman alanları içerisinde kaçak tesisleşme yerine kanuna uygun nitelikli yapıların yapılması amaçlanıyor. Kayak merkezine giden karayolu kenarında bulunan mesire yerlerine ruhsat düzenlenmekle birlikte, Derbent, Suadiye ve Arslanbey sınırları içerisinde yer alan orman alanlarına da Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü-Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nün Yapı Ruhsatı talebi üzerine ruhsatlandırmalara başlandı.

13 ADET RUHSAT

Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünün talebi üzerine Maşukiye'de 11 adet C tipi, Derbent sınırlarında 2 adet C tipi toplamda 13 adet C tipi mesire yerine yapı ruhsatı düzenlendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ise bir adet Milli Park ruhsatı verildi. Mesire ve dinlenme alanlarındaki ruhsatlandırma çalışmaları gelen talepler doğrultusunda belediye ekiplerince aralıksız sürdürülüyor.