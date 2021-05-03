Kartepe Cumhuriyet Caddesi asfaltlandı
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Kartepe Cumhuriyet Caddesi asfaltlandı

Kartepe Cumhuriyet Caddesi asfaltlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kartepe Cumhuriyet caddesinde asfalt serimi yapıldı.

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde ise kaldırım tretuvar çalışmaları ise sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında normal günlerde trafik ve yaya yoğunluğu sebebiyle yapılamayan işler yapılmaya başlandı. Kent genelinde olduğu gibi Kartepe ilçesi yollarında da üst yapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında güvenli, kolay ve konforlu ulaşım için çalışmalar sürdürüyor.

550 TON ASFALT KULLANILDI

Kartepe Cumhuriyet Caddesinde asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığ,ı otoban köprü girişlerine ulaşımı sağlayan 150 metrelik yolda gidiş-geliş istikametinde 550 ton asfaltlama çalışması yaptı. Kartepe Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi'nde asfalt yama çalışması yapıldı. Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 7 metre olan cadde genişliğini 15 metreye çıkararak 2 bin 100 ton binder asfalt serimini tamamlayan ekipler, caddenin kaldırım tretuvar imalatına devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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