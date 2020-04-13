Kartepe çağrılarını Kocaman yanıtladı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Alo Evlat Sağlık Kulübüne gelen yardım çağrılarına cevap verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Alo Evlat Sağlık Kulübüne gelen yardım çağrılarına cevap verdi.

Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alo Evlat Sağlık Kulübü çağrılarına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman cevap verdi. Gelen çağrılara cevap veren Başkan Kocaman, gelen istekler doğrultusunda ekipleri yönlendirdi. Vatandaşların çağrılarına cevap veren Başkan Kocaman, talep ve istekleri dinlerken hemşehrilerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kocaman "Herkese bu süreçte büyük sorumluluk düşmektedir. Mesai arkadaşlarımız 7/24 çalışmaktadır. Herkesin kendisine dikkat etmesi çok önemlidir. Bizler için Kartepeli hemşehrilerimizin sağlığı çok önemlidir" dedi.

Zor günlerden geçildiğine değinen Başkan Kocaman, "Üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kartepemiz'de bu yönde şanslıyız. İlçemizde uzun süredir bu işi yapan Alo Evlat Sağlık Kulübümüz var. Biz uzun zamandır Kartepeli büyüklerimize hizmet veriyorduk. Bizler sadece kapsamımızı genişlettik. Hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarındayız. Bizler 2 bin haneye ulaştık. Bin 500 haneye gıda diğerlerin alış-veriş, ilaç, evde bakım gibi diğer ihtiyaçları karşılanmıştır. Kartepe kışın olduğu gibi yazın da bir başka güzeldir. Ancak Covid-19 önlemleri kapsamında evde kalmaya devam etmeliyiz. Havaların ısınmasına rağmen evlerimizde kalacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA