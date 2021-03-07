KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
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KOCAELİ Kartepe beyaza büründü

07.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:43

Kartepe beyaza büründüKOCAELİ'de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kartepe beyaza büründü

KOCAELİ'de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kartepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayak merkezine giden yollar yeniden karla kaplanırken zirvede bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı önceki kar yağışıyla birlikte biriken karla 63 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kartepe'nin birçok bölgesinde eşsiz manzaralar oluştu. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ Kartepe beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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