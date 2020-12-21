Kartepe beyaza büründü
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Kartepe beyaza büründü

21.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:14
Kartepe beyaza büründü

KOCAELİ'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

KOCAELİ'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezi Kartepe beyaza büründü.  

Bugün hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Kocaeli'nin Kartepe ve Gölcük ilçesinde yüksek kesimlere kar düştü. Kartepe kayak merkezinin bulunduğu alan ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Özellikle Kartepe'de her yer beyaza büründü. Akşam saatlerinde Kartepe'de kar yağışı etkisini arttırırken, yeni yıl öncesi beyaz görüntü mutluluk yarattı. 

 


Kartepe beyaza büründü
Kartepe beyaza büründü
Kartepe beyaza büründü
Kartepe beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN

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