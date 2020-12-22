Kartepe, bembeyaz oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezinde her yer beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden, 1850 rakımlı Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR