Kartepe, bembeyaz oldu
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Kartepe, bembeyaz oldu

22.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:48
Kartepe, bembeyaz oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kar yağışı etkili oldu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezinde her yer beyaza büründü.  

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden, 1850 rakımlı Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de güzel görüntüler ortaya çıktı.   


Kartepe, bembeyaz oldu
Kartepe, bembeyaz oldu
Kartepe, bembeyaz oldu
Kartepe, bembeyaz oldu
Kartepe, bembeyaz oldu
Kartepe, bembeyaz oldu
Kartepe, bembeyaz oldu
Kartepe, bembeyaz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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