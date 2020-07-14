Kartepe Belediyesinden kan bağışı çağrısı Kartepe Belediyesi, azalan kan stokları nedeniyle ilçede bulunan bütün vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kartepe Belediyesi, azalan kan stokları nedeniyle ilçede bulunan bütün vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Azalan kan stokları sebebiyle Kartepe Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen Kan Bağışı Kampanyası İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. İstasyon Caddesi üzerinde 10.00 ile 18.30 saatleri arasında düzenlenecek olan kampanyaya katılmak isteyen gönüllü bağışçılar, sadece nüfus cüzdanıyla bağışta bulunabiliyor. Vatandaşların kan bağışı yapabilmeleri için tok olmaları gerekiyor.

Kartepe Belediyesi, düzenlenen kampanyayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yazılan mesajda, "Azalan kan stokları sizlerin bağışları ile tekrar yükselecek ve bazı hayatlara umut olacak. Gönüllü kan bağışçısı olmak isteyen duyarlı hemşehrilerimiz, TC kimlik belgesi ve tok olarak 14 Temmuz 2020 Salı günü, 10: 00-18: 30 arası Kartepe İstasyon Caddesi'ne, hayata bir tuğla koyabilirler. Kan ver ödülün hayat olsun" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA