Kartepe Belediyesi yaşlı bakımda takdir topluyor

23.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:39

Kartepe Belediyesi Yaş-bak ekipleri ilçede yaşayan vatandaşların, etkin ve kaliteli hasta bakımı en iyi şekilde yerine getiriyor.



Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan evde bakım ihtiyacı olan yaşlı, felçli ve kimsesiz yatalak hastalara yönelik Yaşlı Bakım (YAŞBAK) hizmeti, her geçen gün etki alanını genişleterek vatandaşların takdirini topluyor. Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında YAŞBAK ekibi yaşlı, hasta ve yatalak hemşehrilerinin bakımını uzmanlık bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle üstleniyor.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren bir adet YAŞ-BAK gezici aracı ile Kartepe'de yaşayıp sağlık merkezlerine gidemeyecek durumdaki vatandaşların doktor reçeteleri incelenerek serum, iğne, şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, pansuman gibi hemşirelik hizmetleri evine gidilerek veriliyor. Ayrıca solunum sıkıntısı yaşayan ve oksijen tüpü olan Kartepelilerin tüp dolumları da ekipler tarafından yapılıyor.



Ayakta müdahale edilebilecek hastalar için Ataşehir Mahallesinde sağlık kabininde tansiyon, enjeksiyon, oksijen tüpü, şeker ölçümü, pansuman gibi hemşirelik hizmetleri veriliyor. Sağlık kabininde hafta içi 09.00 - 22.00, hafta sonu 14.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA