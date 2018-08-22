Kartepe Belediyesi, Vergi Affı İçin Hafta Sonu da Hizmet Verecek

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kabul edilen vergi affı kanunu başvurularının 27 Ağustos 2018 tarihinde sona ermesi sebebi ile Kartepe Belediyesi 25 Ağustos Cumartesi ve 26 Ağustos Pazar günü de hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, kira, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi Affı Kanunu'na başvurunun 27 Ağustos 2018 Pazartesi mesai saati bitiminde sona ereceğinden Kartepe Belediyesi 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi-Pazar günlerinde de Belediye hizmet binasında Emlak Servisi ile hizmet verecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak, yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulunarak, "Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız için yapılandırma fırsatı doğdu. Kanundan yararlanmak isteyen hemşehrilerimizin 27 Ağustos 2018 Pazartesi mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Hemşehrilerimizin yoğunluk yaşamamaları ve daha rahat hizmet alabilmeleri için 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi-Pazar günlerinde Emlak Servisi hizmet verecektir" dedi. - KOCAELİ