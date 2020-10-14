Kartepe belediyesi sıfır atık belgesi aldı
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Kartepe belediyesi sıfır atık belgesi aldı

14.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:18
Kartepe belediyesi sıfır atık belgesi aldı

Kartepe Belediyesi başarılı çalışmaları nedeniyle 'Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Kartepe Belediyesi başarılı çalışmaları nedeniyle 'Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi ilçe genelinde yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde "Sıfır Atık Belgesi" aldı. Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını tamamlayan Kartepe Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nden 'Sıfır Atık Belgesi' aldı. Temmuz 2019'da yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının 'Sıfır Atık Belgesi' alma yükümlülüğü bulunuyor.

Kartepe Belediyesi de ilk olarak 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' yönetmeliğini hizmet binasında uygulamaya soktu. Binadaki katlara ikili ve dörtlü gruplar halinde kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında personelin masa altlarında bulunan bireysel çöp kovaları da kaldırılarak katlarda yer alan ayrıştırma kumbaralarına atılıyor. Atık Getirme Merkezi'nde biriktirilen atıklar ise bertaraf ve geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim ediliyor.

Sıfır Atık Sistemi ile ilgili süreci değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Çevremizi ciddiyetle korumakla yükümlüyüz. Sıfır Atık Yönetim Sistemi en hızlı şekilde, titizlikle entegre olduk. Bu bilinci çocuklarımıza aşılamak çok önemli. Onlar doğaya bizden daha fazla sahip çıkacaklar. Biz de bu emaneti en iyi şekilde koruyacağız. Bakanlık uzmanlarımız tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetimi Sistemi yönetmeliği, Çevre Mühendislerimizin kontrolünde hassasiyetle uygulanıyor" dedi. - KOCAELİ

Kartepe belediyesi sıfır atık belgesi aldı
Kartepe belediyesi sıfır atık belgesi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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