Kartepe Belediyesi otizme mavi ışık yaktı
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Kartepe Belediyesi otizme mavi ışık yaktı

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Kartepe Belediyesi otizme mavi ışık yaktı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde "Otizme Mavi Işık Yak" Kampanyasına destek vererek belediye binasını mavi ışıkla aydınlattı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde "Otizme Mavi Işık Yak" Kampanyasına destek vererek belediye binasını mavi ışıkla aydınlattı.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelinde "Otizme Mavi Işık Yak" farkındalığına öncülük etti. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da kampanyaya destek verdi. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında Kartepe Belediyesi Hizmet Binası mavi ışıkla aydınlandı.

Günün kararması ile sabahın ilk saatlerine kadar mavi ışık ile aydınlatılan bina dikkat çekti. - KOCAELİ

Kartepe Belediyesi otizme mavi ışık yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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