Kartepe Belediyesi'nden okullara temizlik desteği

Okullarda haftada 5 gün başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde kamu ve özel okulların dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Okullarda haftada 5 gün başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde kamu ve özel okulların dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 6 Eylül'den itibaren tüm okullarda hafta da 5 gün yüz yüze eğitim başlayacak. Yapılan bu açıklama sonrasında Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde okullarda dezenfekten çalışmalarına başladı. Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kamu ve özel okullarda, sınıflar başta olmak üzere idari bölümler, konferans salonları, koridorlar olmak üzere her yeri dezenfekte etmeye başladı. Covid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulanacağı okullarda maske zorunlu olacak. Hafta sonu başlayan çalışmalar, okullar açılıncaya kadar tamamlanacak, okullar kapılarını tertemiz olarak açacak.

"Okullarımız kapılarını tertemiz açacak"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hijyenik ortamda eğitime başlamaları adına tüm okul binalarımızda ve bahçelerinde dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. İnşallah yaşanan bu sıkıntıları en kısa zamanda geride bırakırız. Biz hayatı kolaylaştırmak için var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı