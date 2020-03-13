Kartepe Belediyesi'nde virüs önlemi
Kartepe Belediyesi hizmet binasında koronavirüse karşı önlemler aldı.
13.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:12
Kartepe Belediyesi hizmet binasında koronavirüse karşı önlemler aldı.
Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra Kartepe Belediyesi hizmet binası içerisinde önlemler aldı. Belediye ekipleri tarafından dezenfekte noktaları oluşturulurken, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma yolunun anlatıldığı 14 maddelik bilgilendirme afişleri asıldı. Kocaeli Belediyesi ve Kartepe Belediyesiyle ortak çalışan ekipler 392 ibadethane, 37 mescit 17 kuran kursunda ilaçlama ve sterilizasyon çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA