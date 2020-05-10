Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı
10.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:04
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede aile sağlığı merkezlerinde görevli kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede aile sağlığı merkezlerinde görevli kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı.
İlçedeki 14 aile sağlığı merkezini ziyaret eden Kocaman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan kadın sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
"Yeri doldurulamayan sevgidir anne" diyen Kocaman, tüm annelere çocuklarıyla uzun, sağlıklı, mutlu yaşam diledi.
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Kaynak: AA