Kartepe Bağdat Caddesi'nde asfalt serimine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartepe Bağdat Caddesi'nde asfalt serimine başlandı

Kartepe Bağdat Caddesi'nde asfalt serimine başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7 metre olan cadde genişliğini 15 metreye çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe İlçesi'nde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 4 bin 700 ton pilent miks temel serimi sonrası 2 bin 100 ton binder asfalt serimine başladı.

CADDE GENİŞLETİLDİ

Bin 300 metre uzunluğundaki Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdar Caddesi'nde imar sınırlarına göre genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7 metre olan cadde genişliğini 15 metreye çıkardı. Caddede terasman ve pmt serimi çalışmaları sonrası asfalt serimine başlayan ekipler, toplu taşıma araçları ve ağır tonajlı araçların sıkça kullandığı caddeyi konforlu hale getiriyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GÜZERGAHI

Kartepe Sarımeşe Mahallesi içinden geçerek Köseköy ve Çepni Mahallerini birbirine bağlayan bin 300 metrelik Bağdat Caddesi toplu taşıma araçları güzergahı olarak kullanılıyor. Cadde yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmasıyla modern ve konforlu bir hale getirildi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Ryan Babel Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartepe Bağdat Caddesi'nde asfalt serimine başlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:24:10. #1.14#

title