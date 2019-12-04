Kartepe aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti

04.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:24

Kartepe Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Kartepe Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında görüşülen 11 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis oturumu öncesinde Belediye Başkanı Kocaman "Barış Pınarı Harekatı'nda iki askerimiz şehit olmuştur. Kendilerine Allah'tan rahmet dilerken milletimizin başı sağolsun. Bugün 03 Aralık Dünya Engelliler Günüdür. Konuşmaktan ziyade icraatlarımızı konuşturmamız gerekiyor. Kartepemizde yaptığımız çalışmalarla engelli hemşehrilerimizin daha rahat yaşamaları için düzen olmasını istiyoruz. Engeller sadece beyinlerdedir. Hepimizin engelleri vardır. Bu düşünce ile hareket etmeliyiz" dedi.



Teleferik projesi hayal değil hedeftir



Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, CHP, MHP ve İYİ parti tarafından verilen soru önergelerine de cevap verdi. Belediye Başkanı Kocaman "Teleferik Projesi Kartepemizin hedef projesidir. Artık bir hayal değildir. Kartepemiz için çok önemlidir. Geçen dönem ihalesi yapıldı ancak ihaleyi alan firma şartları yerine getiremediğinden faaliyete geçemedi. Bundan dolayı da sözleşmeyi fesh ettik. Bu Teleferik Projesi için çok önemli bir adımdır. Teknik ve yasal süreç yerine getirilerek sözleşme fesh edildi. Teknik şartname üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Teleferik Projesi hayat bulacaktır. Somut gelişmeler olduğunda sizleri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.



Mağduriyet yaratmayacağız



NATO boru hattı üzerinde iş yerlerinin kaldırılması hakkında Belediye Başkanı Kocaman "Bu konu bilindiğinin aksine yeni bir konu değil çok eski bir konudur. Ayrıca kamuoyunda oluşturulan gibi söz konusu işletmelerin ana binaları konunun dışındadır. Sadece sonradan yapılan çıkma-balkon bölümleri mevzu bahistir. Bu konuda üst düzey yetkili makamlarımızla görüşmelerimizi yaptık, raporlarımızı, dosyamızı sunduk. Seçenekler ilgili maliyet-sonuç dengesinin analizi yapılıyor. Esnaflarımız hiçbir mağduriyet yaratmadan konuyu çözme noktasında fikir birliğimiz mevcut. NATO boru hattının deplase edilmesi söz konusudur. Teknik çalışmalar devam ediyor, konunun takipçisiyiz" dedi.



Komisyona havale edildi



Meclis gündeminde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2020 mali yılı gelir tarife cetveli maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, Sarımeşe, Ataevler, Maşukiye, Suadiye ve Çepni Mahalleleri 10, 7 ve 11 Nolu Planlama Bölgelerinde uygulama imar planı değişiklikleri maddeleri oy birliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Mimari Estetik Komisyonu Kurulması ve Çalışma Yönetmeliği maddesi Türlü İşler Komisyonu, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokak No: 27 adresinde bulunan binanın, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe ilçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na oy birliği ile havale edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA