Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca'da ulaşım artık daha konforlu

ALTUNHİSAR, NİĞDE (Bültenler) - Büyükşehir tarafından Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca caddelerinde üstyapı çalışması sonrası yol konforu sağlandı

Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca caddelerinde üstyapı çalışması yapan Büyükşehir, üç cadde de asfalt serimini tamamladı. Birbirine bağlantılı her üç caddede toplam 1.700 ton asfalt serimi yapıldı.

ÜÇ CADDENİN DE ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Gazi Caddesi (200 m), Altunhisar Caddesi (600 m) ve Altunhisar Caddesinde (150 m) asfaltlama yapıldı. Gazi ve Ballıca caddelerini birleştiren Altunhisar Caddesi'nin de asfaltlanması ile üç caddenin de çehresi değişti. Güvenli ve konforlu hale getirildi.

YOL KONFORU ARTTI

Artık Kartepe Kent Meydanına ulaşım toprak yol yerine asfalt yol ile sağlanıyor. Büyükşehir tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ile Kartepe'deki Altunhisar, Gazi ve Ballıca caddelerinde yol konforu arttırıldı. Üç caddede toplamda 1700 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

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