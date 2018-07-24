Kartepe 17 Ağustos Caddesi Yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt, parke ve bordür çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kartepe bölgesinde yol çalışmaları yürüten Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ilçenin ulaşımında önemli bir güzergah olan 17 Ağustos Caddesi'nde yenileme çalışması yaptı.

ASFALT VE PARKE ÇALIŞMASI

500 metre uzunluğundaki cadde bölümünde asfalt ve kaldırım uygulaması kapsamında parke çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın yapıldığı yol bölümüne toplam bin 300 ton binde ve aşınma asfaltı serildi. Caddenin kaldırımlarında yaklaşık bin 100 metrekare parke kaldırım yapıldı.

ÖNEMLİ BİR GÜZERGÂH

17 Ağustos Caddesi ilçe merkezine bağlantı sağlayan önemli bir cadde özelliği taşıyor. Kuzey-güney yönlü uzanan 17 Ağustos Caddesi ilçe merkezinde Leyla Atakan Caddesi üzerinden D-100'e bağlantı sağlıyor. Cadde batıda da Orhan Gazi Caddesi ile kesişiyor.