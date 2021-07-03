Kartellerden yaka silken Meksikalılar, duruma müdahale etmeyen askerlere saldırdı
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Kartellerden yaka silken Meksikalılar, duruma müdahale etmeyen askerlere saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Aguililla kasabasında halk, kartellerin güven ortamını bozduğu şikayetiyle askerlerin duruma müdahale etmesini istedi.

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Aguililla kasabasında halk, kartellerin güven ortamını bozduğu şikayetiyle askerlerin duruma müdahale etmesini istedi. Talepleri karşılıksız kalan kasaba sakini, taş ve sopalarla askerlere saldırırken, çok sayıda sivil ve asker yaralandı.

Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Aguililla kasabasında vatandaşlar ile askerler arasında birkaç gündür süren gerilim daha da arttı. Onlarca kasaba sakini, kartellerden kaynaklanan güvensiz ortamı protesto etmek ve orduyu duruma müdahale etmeye zorlamak için askeri tesis etrafında toplandı. Askeri tesislere çöp kamyonuyla girmeyi başaran ve askerlere taş, sopa, havai fişeklerle saldıran sivillere ordudan müdahale gecikmedi. Askerlerin gaz ve plastik mermilerle karşılık vermesiyle şiddetini arttıran olaylarda çok sayıda sivil ve asker yaralandı.

Vatandaşlar son birkaç aydır kartellerden kaynaklanan güvensiz ortam, elektriklerinin kesilmesi ve yolların kapatılmasının ardından orduya duruma müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak ordu mensupları bu konuda herhangi bir emir almadıklarını gerekçe göstererek kasabadaki duruma kayıtsız kalmıştı. Bunun üzerine birkaç gün önce vatandaşlar orduyu protesto etmeye başlamış, hatta Savunma Bakanlığı tarafından askeri tesise yiyecek ulaştıran helikopterin indiği tepe vatandaşlar tarafından kapatılmıştı.

(Saim Sevinç/ İHA)

Kartellerden yaka silken Meksikalılar, duruma müdahale etmeyen askerlere saldırdı
Kartellerden yaka silken Meksikalılar, duruma müdahale etmeyen askerlere saldırdı
Kartellerden yaka silken Meksikalılar, duruma müdahale etmeyen askerlere saldırdı
Kartellerden yaka silken Meksikalılar, duruma müdahale etmeyen askerlere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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