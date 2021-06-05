Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde
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Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde

Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group, ICG), Meksika'da Federal Hükümet Meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirleneceği seçimlerde suç örgütlerinin, çıkarları doğrultusunda adaylarla işbirliği yapmaya çalıştığını duyurdu.

Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group, ICG), Meksika'da Federal Hükümet Meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirleneceği seçimlerde suç örgütlerinin, çıkarları doğrultusunda adaylarla işbirliği yapmaya çalıştığını duyurdu.

Meksika genelinde 6 Haziran Pazar günü Federal Hükümet Meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirleneceği seçimler bazı otoritelerce "Büyük bir demokrasi şöleni" olarak görülse de, karteller için yerel hükümetler ile yeni anlaşmalar yapma ve iktidara erişme fırsatı sağlıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından hazırlanan raporda, Meksika'da suç örgütlerinin kendi çıkarları doğrultusunda yerel yönetici adaylarıyla anlaşarak adeta seçim yatırımı yaptıkları kaydedildi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamalarda, kendi yönetiminde hiçbir suç örgütüyle anlaşma yapılmadığını yinelemesine rağmen ICG hazırladığı raporda, özellikle Michoacan Eyaleti gibi suç gruplarının domine ettiği bölgelerde bu anlaşmaların varlığının devam ettiğini belirtti. Kartellerin, yerel yönetimlerle polis kayıtlarına erişim, cezasızlık garantisi, rakiplerin anlaşmalarını sabote etme ve yerel bütçeden pay alma (haraç) gibi konularda müzakere ederek onların desteğini almaya çalıştığını bildiren ICG, belediye başkan adaylarının ise karşılık olarak kartellerden seçim kampanyalarını destek talep ettiğini ifade etti.

Ayrıca yerel halk arasında, Meksika hükümeti tarafından Michoacan belediye başkanı adayına verilen seçim propagandası yardımının 333 bin Peso (16 bin 700 dolar) olduğu, fakat kartellerin propaganda yardımı olarak belediye başkanı adayına 10-20 milyon Peso (500 bin - 1 milyon dolar) arası yardım yaptığı iddia ediliyor. Bu nedenle ülkede, bu yasadışı finansmanın adaylar açısından da bir fırsat olarak görüldüğü ileri sürülüyor. Tüm bu iddialar gölgesinde 90 milyondan fazla Meksikalı ise, Pazar günü ülke çapında Federal Hükümet Meclisi üyeleri ve en az 15 eyalet valisi dahil olmak üzere 20 bin 417 yöneticinin seçileceği ülke tarihinin en büyük seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gidecek. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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