Kartaltepe Yeni Yüzüyle Piknikçileri Bekliyor
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Kartaltepe Yeni Yüzüyle Piknikçileri Bekliyor

Kartaltepe Yeni Yüzüyle Piknikçileri Bekliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Ovacık'ta hizmet veren Kartaltepe Mesire Alanı'nın yenilendiğini ve vatandaşları daha yeşil bir ortamda misafir edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Piknik alanı, park, gölet, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz...

Keçiören Ovacık'ta hizmet veren Kartaltepe Mesire Alanı'nın yenilendiğini ve vatandaşları daha yeşil bir ortamda misafir edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Piknik alanı, park, gölet, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Mesire Alanı'na 40 adet yeni kamelya ve barbekü kurduk. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamladık. " dedi.

YENİ KAMELYA VE BARBEKÜLER KONULDU

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı hem ağaçlandırma hem de peyzaj çalışlarıyla estetik bir görünüme kavuşturuldu. Piknikçilerin özellikle hafta sonları için vazgeçilmez mekanlarından biri olan mesire alanına yeni kamelya ve barbeküler kurularak piknik yapılacak alanlar genişletildi. Bu kapsamda mesire alanına 40 adet kamelya ve 40 adet barbekü kuruldu. Ayrıca kamelyaların ve mesire alanının genel aydınlatma sistemi de yenilendi.

EN UZUN DAĞ KIZAĞI BURADA

Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkının Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'nda bulunduğunu hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladık. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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