BAKIRKÖY, İSTANBUL (AA) - Başkanlığını Ataner Orkunoğlu'nun yaptığı Kartaltepe Spor Kulübünün spor okulu açılışı gerçekleştirildi.

Bakırköy'deki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşma yapan başkan Orkunoğlu, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmelerine katkı sunmak istediklerini belirterek, "Amacımız çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak. Spor yaparak arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşamalarını istiyoruz. Çocuklarımızın okulumuzda eğitmenlerimiz kontrolünde alacakları dersler daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacaktır." diye konuştu.

Kapılarının Bakırköy'deki herkese açık olduğunu kaydeden Orkunoğlu, "Hangi mahallede olursanız olun çocuğunuzu mutlaka spora ve sanata yönlendirin." dedi.

Açılışa, AK Parti İlçe Meclis Üyesi Servet Toraman, İYİ Parti İstanbul İl Yöneticisi Alper İnanç, Bakırköy İş İnsanları Derneği (BİAD) Başkanı Salim Yılmaz, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı.

Spor okulunda çocuklar voleybol, jimnastik, atletizm ve yüzme branşlarında eğitim alabilecekleri belirtildi.

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