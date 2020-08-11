Kartaltepe Pazaryeri hizmet için gün sayıyor
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Kartaltepe Pazaryeri hizmet için gün sayıyor

Mamaklıların daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda alışveriş yapması için pazar yeri projelerini hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırıyor.

Kartaltepe Pazaryeri hizmet için gün sayıyor
11.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:52

Mamaklıların daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda alışveriş yapması için pazar yeri projelerini hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırıyor.

Mamak Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi'nde 6 bin metrekarelik alanda yeni pazar yeri için çalışmalarına devam ediyor. 3 bin metrekarelik açık pazar yeri alanında asfalt çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, çalışmaların ardından pazar esnafının tezgah açacağı alanları da belirleyecek. Peyzaj çalışmaları devam eden pazar yerinde otopark alanı, temizlik işleri müdürlüğü ofisi, zabıta noktası, lavabolar ve mescit bulunuyor.

Mamak'a 25'inci pazaryeri

Pazar yerinin Kartaltepe Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "11 açık, 12 kapalı ve bir tane de doğal ürünler olmak üzere toplamda 24 pazar yerimizin bulunduğu güzel Mamak'ta, Kartaltepe Mahallemizde yapımı yüzde 95 seviyesine ulaşan pazar yerimizi inşallah önümüzdeki günlerde tamamlayarak, hizmete açacağız. Vatandaşlarımız da hem daha sağlıklı hem de daha düzenli bir ortamda alışveriş yapabilecek. Pazar yerimiz, mahallemizin otopark ihtiyacını da giderecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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