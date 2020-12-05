Kartaltepe Mesire Alanı ağaçlandırılıyor
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Kartaltepe Mesire Alanı ağaçlandırılıyor

05.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:42
Kartaltepe Mesire Alanı ağaçlandırılıyor

Keçiören Belediyesi Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na sabitlenen çardakların ardından burayı ağaçlandırarak pandemi sonrasında doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na sabitlenen çardakların ardından burayı ağaçlandırarak pandemi sonrasında doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları dedi:

"Mesire alanındaki çalışmalar neticesinde piknik alanının hem güzelleştirildiğini hem de pandemi sonrası sağlıklı günler için hazırlandığını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mesire alanı, park, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanımızı ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Buraya 36 adet yeni çardak da kurduk. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için de çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladık. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır" - ANKARA

Kartaltepe Mesire Alanı ağaçlandırılıyor
Kartaltepe Mesire Alanı ağaçlandırılıyor
Kartaltepe Mesire Alanı ağaçlandırılıyor
Kartaltepe Mesire Alanı ağaçlandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Günyol

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