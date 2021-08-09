Kartallılar hafta sonu spor yapıyor
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Kartallılar hafta sonu spor yapıyor

Kartallılar hafta sonu spor yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kartal Belediyesi her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi ve güne zinde başlayabilmesi için, cumartesi ve pazar günleri 4 farklı noktada spor etkinliği düzenliyor.

Kartal Belediyesi her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi ve güne zinde başlayabilmesi için, cumartesi ve pazar günleri 4 farklı noktada spor etkinliği düzenliyor.

Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Kartal Sahili Dragos Amfi Tiyatro mevkii, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Atalar Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar hoca eşliğinde bilinçli bir şekilde spor yapıyor. Her yaştan Kartallıların ilgi gösterdiği spor etkinliklerinde ısınma hareketleri ile başlanarak belirli spor hareketleri yaptırılıyor. Hava durumunun izin verdiği her hafta sonu gerçekleştirilen spor etkinliği bir saat sürüyor.

Kartal Belediyesi'nin her yaz düzenlediği spor etkinlikleri arasında yer alan hafta sonu spor etkinliği ile her yaştan Kartallı bilinçli bir şekilde spor yapabiliyor. Kartal Sahil Dragos Amfi Tiyatro mevkii dışında, 3 farklı noktada daha düzenlenen etkinlik cumartesi ve pazar sabah 08.00'de başlıyor. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği fiziksel mesafe bırakarak spor yapan Kartallılar 1 saat boyunca bilinçli bir şekilde spor yapma imkanı buluyorlar. Hafta sonu Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Dragos Amfi Tiyatro, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Atalar Spor Kompleksi'nde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların su, şapka ve maske gibi ihtiyaçları da yine Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor. - İSTANBUL

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Kartallılar hafta sonu spor yapıyor
Kartallılar hafta sonu spor yapıyor
Kartallılar hafta sonu spor yapıyor
Kartallılar hafta sonu spor yapıyor
Kartallılar hafta sonu spor yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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