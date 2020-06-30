Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı
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Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen'in Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı
30.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:27

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen'in Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sevenleri, yakınları, sanatçı dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Yakup Esen'in naaşı, Kartal Cemevi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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