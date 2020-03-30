Kartallı öğretmen ve öğrencilerden 3D yazıcı ile maske üretimi - Kartallı öğretmen ve öğrencilerden 3D yazıcı ile maske üretimi Kartal Belediyesinin destekleriyle 3 yıldır ABD'deki robotik yarışmalara katılarak ödüllerle dönen Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgah ile tıbbi...

- Kartallı öğretmen ve öğrencilerden 3D yazıcı ile maske üretimi

İSTANBUL - Kartal Belediyesinin destekleriyle 3 yıldır ABD'deki robotik yarışmalara katılarak ödüllerle dönen Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgah ile tıbbi yüz maskesi üretti.

Kartallı öğretmen ve öğrenciler, Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelesinde en ön sırada bulunan sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme olan maskeleri üreterek, hastanelere tıbbi malzeme desteği sağlıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Yüksel, meslek liselerinin böylesine zorlu bir süreçte üstlendikleri rol ile ne kadar önemli olduklarını gösterdiklerini söyledi. Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eden Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Her gün 500'e yakın maske talep edilen yerlere gönderiliyor

Günlük maske üretiminin 500'e ulaştığını söyleyen öğretmen İsmail Yılmaz, "Bu olay patlak verdikten sonra biz de nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırdık. Daha sonra böyle bir fikir aklımıza geldi. İlk başta 3 boyutlu yazıcı ile basmayı düşündük. Ancak 3 boyutlu yazıcı saatte 1 tane basıyor. 6 tane yazıcımız var. Saatte 6 tane. Lazer tezgahı devreye aldık. Böylece saatte 30 adet basabilir hale geldik. Günde şu anda 500'e yakın maske basabiliyoruz. En son dün GATA'ya maske verdik. Lütfü Kırdar'dan ve Sancaktepe'den de talep var. Hatta Ağrı Patnos'tan bile talep geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA