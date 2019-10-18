Kartallı minikler masallarla eğlendi

18.10.2019 10:51

Kartal Belediyesi ve Pfizer işbirliğinde hayata geçirilen "Benim Masalım" projesine katılan Kartallı minikler, masal tadında bir gün geçirdi.



Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Pfizer gönüllüleri ile birlikte Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan minik öğrenciler ve aileleri katıldı.



Çocukları düşünmeye sevk etmek ve hayal dünyalarını genişletmek için gerçekleştirilen etkinlik, Masal Müzesi bahçesinde eğitmen tarafından çocuklara masal okunması ile başladı. Masal kahramanı kostümleri giyen çocuklar da okunan masalı canlandırdı. Kartallı miniklerin, "Bizim Evimiz Kırmızı Bir Elma" şarkısı eşliğinde dans ettiği sırada, etkinliğe katılan yetişkinler de çocukların coşkusuna ortak oldu ve dansa katıldı.



Masal ve dans ile geçen bahçe etkinliklerinin ardından çocuklar, Masal Müzesi'ndeki hikaye resimleme atölyesine katıldı. Minikler atölye çalışmasında, eğitmen tarafından okunan ve kendilerinin canlandırdığı masal kahramanlarını hayal dünyaları ile renklendirerek tuvale yansıttı.



"Benim Masalım" Projesi kapsamında çocukların son durağı ise Masal Müzesi oldu. Masal Müzesi'ni rehber eşliğinde gezen çocuklar, müzedeki eşsiz parçaların hikayelerini dinledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA