Kartallı minikler eğitime ekranları başında devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartallı minikler eğitime ekranları başında devam ediyor

21.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:47
Kartallı minikler eğitime ekranları başında devam ediyor

Kartal Belediyesi, Aralık ayı itibari ile okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitime ara verilmesi kararının ardından, kreşli miniklere yönelik 'Uzaktan Eğitim Süreci'ni yeniden devreye soktu.

Kartal Belediyesi, Aralık ayı itibari ile okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitime ara verilmesi kararının ardından, kreşli miniklere yönelik 'Uzaktan Eğitim Süreci'ni yeniden devreye soktu.

15 Çocuk Gelişim Merkezi ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip olan Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, öğrencilerin salgın sürecinde de bilim, sanat, kültür ışığında gerçekleştirilen eğitimlerine devam edebilmeleri için okulları ekrana taşıdı.

3 ve 6 yaş grubu öğrencileri için hazırlanan eğitim modelinde öğrencilere; drama dersleri, Türkçe dil etkinlikleri, müzik, görsel sanatlar, jimnastik ve eğitim kitapları üzerinden online dersler, Kreş Müdürlüğü'nün uzman eğitmen kadrosu tarafından veriliyor.

Haftanın her günü yaş gruplarına özel hazırlanan programlarda, öğrenciler, Zoom üzerinden öğretmenleri ile eğlenceli ve bir o kadar da eğitici zaman geçiriyor.

Kreş Müdürlüğü, miniklerin aileleriyle işbirliği yaparak, çocukların bu zorlu süreçten etkilenmemeleri adına evlerinde de bilgi alışverişini taze tutmayı hedefliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde yürütülen uzaktan eğitim modelinden, Kartallı tüm çocuklar faydalanabilsin diye eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

Kartallı minikler eğitime ekranları başında devam ediyor
Kartallı minikler eğitime ekranları başında devam ediyor
Kartallı minikler eğitime ekranları başında devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Yücel Merve Dizdar Defne Samyeli Burak Özçivit
Spor Falcao Çağdaş Atan Burak Yılmaz Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartallı minikler eğitime ekranları başında devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:48:36. #1.14#
title