Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor
Haberler » Güncel » Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor - Haber

Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor

Kartal Belediyesi, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çevre bilincinin yaygınlaşması için yapılan çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.

16.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:01
Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor

, geri konusuna dikkat çekmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çevre bilincinin yaygınlaşması için yapılan çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.


Söz konusu çalışmalar kapsamında bu kez Kartal'da ikamet eden kadınlara yönelik başlatılan proje ile evde bulunan eski kıyafetlerin dönüşümü sağlandı. Kartal Belediyesi , Trend Dk Tekstil ve İleri Dönüşüm Atölyesi iş birliği ile yapılan çalışma, Gümüşhane Şiran İnözülüler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleşti. Geri dönüşüme vurgu yapılan etkinlikte kadınlar eski kıyafetlerini kesip birleştirerek bez çantalara dönüştürdüler. Naylon poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla eski tekstil ürünlerinin yeni ve kullanılabilir çantalara dönüştürüldüğü proje ile Kartallı kadınlar, kendi el emeklerini yansıttıkları bez çantalarla çevreye duyarlı bir toplum mesajı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler